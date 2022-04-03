شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة دانيال كريج بفيروس كورونا وإلغاء عروض مسرحية "ماكبث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألغيت عدة عروض لمسرحية "ماكبث" فى مسرح برودواي بعد أن ثبتت إصابة النجم دانيال كريج بفيروس كورونا يوم السبت، حيث قال المنتجون عبر وسائل التواصل الاجتماعى، "نعتذر عن الإزعاج الذى يسببه ذلك لحاملى التذاكر، لكن سلامة جمهورنا والممثلين وطاقم العمل تظل على رأس أولوياتنا".

وأعلن العرض لأول مرة عن إيجابية اختبار دانيال كريج وإلغاء جميع العروض حتى يوم الخميس "بسبب الكشف عن عدد محدود من نتائج اختبارات كوفيد الإيجابية داخل الشركة"، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"



دانيال كريج

وقال منظمو المعرض إنه سيتم رد المبالغ المدفوعة للعروض الملغاة عند نقطة الشراء، حيث كان العرض قد بدأ الثلاثاء في مسرح برودواى، ويلعب كريج دور البطولة بينما تلعب روث نيجا دور سيدة ماكبث فى أول ظهور لها في برودواي.

وكانت الممثلة لاشانا لينش قد فازت بجائزة البافتا أفضل ممثلة صاعدة الشهر الماضى وذلك عن دورها في فيلم No Time to Die وقدم الجائزة لها النجمة ليدي جاجا.

وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا منذ عرضه فى دور السينما حول العالم سواء من خلال أرقام الإيرادات أو الجوائز الذى ترشح لها العمل، كما منحت الملكة اليزابيث الثانية عددًا من الخبراء وكبار الأطباء الذين قادوا الوجب في بريطانيا أثناء الوباء وسام الفروسية، كما منح نفس الوسام لنجم جيمس بوند دانيال كريج وإلى نجمة التنس إيما رادوكانو، حسب ما ذكر موقع الديلي ميل.