«عيب أنا في سن بناتك» صدمة فنّية كبيرة بما فعله أحمد بدير مع النجمة نرمين الفقي.. والحكم سجن لمدة 6 شهور!!

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 11:54 صباحاً - حلّت الممثلة نرمين الفقي ضيفة في لقاء سابق ببرنامج “بوضوح” مع الإعلامي عمرو الليثي والمذاع على قناة “الحياة” وقالت أنها بدأت في مجال الإعلانات حينما شاهدها طلعت يوحنا في العجمي وعرض عليها الفكرة ثم سألت والدتها ووافقت بالفعل، ومن أكثر الإعلانات التي تعتز بها هو إعلان

وقالت نرمين إنها دخلت قسم الشرطة لأول مرة بحياتها بسبب هذه المسرحية نظرًا لأنها كانت تحتوي على أبعاد سياسية وتتناول سيرة الرئيس محمد حسني مبارك وزوجته وتم إيقاف المسرحية فترة ثم عادت مرة أخرى وأشارت إلى أنها كانت مسرحية قوية لا يمكن الاستهانة بها.

خناقة نرمين الفقي وأحمد بدير

وسرد الفنان أحمد بدير قصة خناقته مع نرمين الفقي خلال المسرحية، حيث تسبب شجار بينهما إلى قيامه بطردها من المسرحية، لتخرج بعدها بتصريحات مسيئة في حقه، وهو ما استدعى رفع دعوى عليها.

وحكمت المحكمة بحبسها 6 أشهر بسبب القضية لكن أحمد بدير سامحها بعد أن تقدمت باعتذار رسمي في عدد من الصحف الرسمية

وحول طبيعة الخلاف قالت نرمين الفقي إن بدير مارس ضغوط شديدة عليها، وهو ما استفزها بشدة فقالت له: «عيب أنا في سن بناتك».

رمضان2022.. تفاصيل شخصية نرمين الفقي في مسلسل “الكبير أوي 6”

من ناحية أخرى، شارك الفنانة نرمين الفقي بالجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” الذي يخوض بطولته الفنان أحمد مكي، ويعرض حاليًا في موسم دراما رمضان 2022 على قناة “ON”.

وكشفت مصادر مقربة من الفنانة نرمين الفقي، أنها تظهر بالعمل في دور رئيسة عصابة، ويلجأ إليها أحمد مكي ولكنها ترفض التعامل معه.

وأضافت المصادر، أنها صورت مشاهدها مع أحمد مكي خلال الأيام الماضية في ديكور داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مسلسل “الكبير أوي” يعود في رمضان 2022 بالجزء السادس، بعد 6 سنوات من عرض الموسم الخامس، بطولة النجم أحمد مكي، وبمشاركة معظم نجوم الأجزاء السابقة مثل بيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام وليلى عز العرب وغيرهم، ومن إخراج أحمد الجندي.

ويعرض مسلسل “الكبير أوي ج 6″، حصريًا على شاشة ON، وعبر منصتي “شاهد” و”WATCH IT واتش ات”.

وشاركت الفنانة نيرمين الفقى فى مسلسل “أبو العروسة” الموسم الثالث الذى أنتهى قبل أيام على قناة dmc، ويكتبه ويخرجه هانى كمال، وشارك في بطولة الجزئين الأول والثانى سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، رانيا فريد شوقى، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، كوكى مجدى، نانسى صلاح، ندا عادل، وكتبهما هاني كمال، وإخراجهما كمال منصور.

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