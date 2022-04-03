شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مشاهد الحلقة الأولى من مسلسل "يوتيرن" بطولة ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذيعت أمس السبت، الحلقة الأولى من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، وتضمنت الحلقة عددا من المشاهد، التي تفاعل معها المشاهدون، ونبرزها فى السطور التالية:

بدأت الحلقة بتقديم المخرج سامح عبد العزيز شخصياته والعلاقات بينها، وكان أول مشهد لـ"يارا" ريهام حجاج بملابس ضباط الملاحة فى مركب فى عرض البحر برفقة كريم قاسم، ويكشف المشهد قوة العلاقة التي تجمع بين الثانى بالإضافة إلى صلة قرابتهما.

تنتقل كاميرا المخرج سامح عبد العزيز سريعا، مشهد حفل زفاف يارا "ريام حجاج" من يوسف "أيمن القيسوني"، فى مشهد بهيج يجمع كل شخوص الحكاية، ويلجأ المخرج إلى الفلاش باك مستعينا بصوت ريهام حجاج لتقديم شخوصه والعلاقات التي تجمع بينهم، ويحيى الحفل المطرب مصطفى شوقى.

وفور زواج يارا ويوسف ، تستقيل ريهام حجاج من عملها إرضاء لزوجها ولتحقيق حلمها بأن يكون لديها أطفال، رغم أنها من أكفأ من يعملون فى الملاحة البحرية.

وتكشف الحلقة غيرة زوج ريهام حجاج من ابن خالتها، كريم قاسم "خالد" ويشترط عليها مقاطعته إلى الأبد، واشترى لها هاتفا وخطا جديدين حتى لا يستطيع الوصول إليها.

يتزوج خالد "كريم قاسم" من عبير صبرى والتى تكبره بـ 15 سنة بحسب أحداث المسلسل. ويدخل فى خلاف مع أهله بسبب تركه عمله فى الملاحة البحرية من أجلها.

كما شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "يوتيرن"، الظهور الأول للفنان القدير توفيق عبد الحميد، والذى أعاد بالذاكرة إلى أعمال ارتبطت فى أذهان المشاهدين كان هو أحد أبطالها.

ويجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية مدير مستشفى، رجل صاحب مبادئ يصر على إجراء عملية باهظة التكاليف لمريض، دون سؤاله هل معه تكاليفها أم لا، قائلا فى حوار جمعه بالممثل الشاب محمود حجازى الذى يعمل طبيبا فى نفس المستشفى: "من إمتى الفلوس كانت أهم من حياة المريض".

وفى أول مواجهة بين يارا وخالد، يلومها على ابتعادها عنه، وتنقلب عليه العائلة بسبب زواجه من عبير صبرى التي تكبره بسنوات كبيرة، ويتوسل لـ "يارا" أن تصلح بينه وبين أمه، تحاول يارا أن فى ظل إصرار زوجها على الابتعاد عنه .

يصر على أن يذهب معها إلى مكان للحديث معها حول أزمته مع أمه ، وتكشف الحلقة أن زوجها يراقبها وتصل له معلومة أنها معه، فهل ستسوء العلاقة بينهما؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

وأشاد الفنان القدير توفيق عبد الحميد ، بموهبتين من أبطال مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج وهما، نانسى صلاح ومحمود حجازى.

وكتب توفيق عبد الحميد على صفحته على "فيس بوك": نانسى صلاح ممثلة لم تنل بعد حظها من الشهرة أتوقع أن يكون لها مستقبل باهر ، موهبة وحضور اتنين فى مسلسل يوتيرن أتوقع لهما النجاح بإذن الله.. نانسى صلاح ومحمود حجازى".

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.