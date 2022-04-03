شكرا لقرائتكم خبر عن عايز يعيش حياة بسيطة.. بروس ويليس يقلص ثروته العقارية بقيمة 65 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع الممثل العالمى بروس ويليس وزوجته بـ 65 مليون دولار من العقارات خلال السنوات الأربع الماضية، حيث سعى الممثل المحبوب إلى تبسيط حياته وسط تدهور صحته.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدعم من زوجته البالغة من سيقضي ويليس الآن معظم وقته في منزله البالغ 9.8 مليون دولار في برينتوود بارك ، لوس أنجلوس .



اسرة بروس ويليس



بروس ويليس وزوجته

من غير الواضح متى تم تشخيص ويليس لأول مرة بالحالة التي تؤثر على نطق الكلام، ومع ذلك، منذ عام 2018 قام الممثل المحبوب - الذي تقدر قيمه ثروته بنحو 250 مليون دولار - بتقليص حجم محفظته العقارية بشكل كبير.

18 مليون دولار بنتهاوس مانهاتن

في يناير 2018، طرح ويليس شقة بنتهاوس في مانهاتن في السوق، والتي بيعت في غضون أسبوع مقابل 18 مليون دولار.

يضم المبنى المكون من ست غرف نوم، والذي تبلغ مساحته 6000 قدم مربع في 271 سنترال بارك ويست ، والذي اشتروه في عام 2015 مقابل 17 مليون دولار ، 150 قدمًا من واجهة سنترال بارك.



منزل مطل على البحر



باع ويليس وهيمنج هذه الشقة في مانهاتن

يحتوي الطابق العلوي على مطبخ واسع ومنطقة لتناول الطعام ، بينما يضم الطابق السفلي خمس غرف نوم كبيرة بما في ذلك الجناح الرئيسي.

تتميز غرفة النوم الرئيسية بخزانتين كبيرتين وغرفة ملابس مع منضدة مدمجة وحمام داخلى، تم بيع دوبلكس للممول جيفري آلان كيسوين.

5 ملايين دولار في ولاية ايداهو

في وقت لاحق من ذلك العام، في أكتوبر، باع ويليس عقارته في أيداهو ، بالقرب من منتجع التزلج التاريخي المفضل لدى المشاهير في صن فالي.

اجتذب صن فالي أمثال مارلين مونرو وكلارك جابل وإرنست همنغواي - الذين أحبوا المنطقة لدرجة أنه اشترى منزلاً هناك في كيتشوم.