فن ومشاهير

أحدث ظهور لـ بوسي.. تتوسط ابنتيها بجوار صورة بوجي وهلال رمضان (صورة)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة مي نور الشريف صورة تجمعها بوالدتها الفنانة بوسي من أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت في الصورة بوسي، تتوسط ابنتها الكبرى سارة والصغرى مي من داخل منزلها، بجوار صورة لشخصية بوجي الشهيرة ، وهلال رمضان، وعلقت الأخيرة على الصورة: "رمضان كريم".

جدير بالذكر أن مي هي الابنة الصغرى للفنان الراحل نور الشريف والفنانة بوسي، وخالتها هي الفنانة المعتزلة نورا.

يُذكر أن آخر أعمال مي كان مسلسل "اللهم إني صائم" بطولة النجوم: مصطفى شعبان، ماجدة زكي، ندا موسى، ريم مصطفى، وخالد عليش وغيرهم، وإخراج أكرم فريد.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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