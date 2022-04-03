دينا الشربيني تتصدر تويتر بسبب “المشوار”

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 10:16 صباحاً - منذ 25 دقيقة

تصدرت اسم النجمة المصرية دينا الشربيني، موقع “تويتر” بعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل “المشوار” في موسم رمضان 2022.

في الحلقة الأولى، تدّعي “ورد” شخصية دينا الشربيني في المسلسل الحمل، بهدف الهروب من عملها، في خطة اتفقت على تفاصيلها مع زوجها “ماهر”، الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان.

وبجانب دينا الشربيني يشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، وبيومي فؤاد، وأحمد كمال، وأحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مسلسل “المشوار” هو اللقاء الثاني الذي يجمع بين محمد رمضان ودينا الشربيني، حيث سبق وأن جمع بينهما فيلم سينمائي يحمل اسم “جواب اعتقال” للمخرج محمد سامي، وشارك في بطولته سيد رجب، وصبري فواز.

وكان آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل “موسى” وشارك فى بطولته سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، حمدى الوزير، محمد ريحانة وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.