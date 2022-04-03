“كان اسمها سمراء الجمل”.. فيديو لا تصدقه لشيرين عبدالوهاب قبل الشهرة.. شاهد كيف تبدو!

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 09:57 صباحاً - تزامنًا مع تصدرها الترند، أعاد مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي “السوشيال ميديا” تداول مقطع فيديو نادر للفنانة المصرية “شيرين عبدالوهاب“، في بداية حياتها الفنّية.

شيرين عبدالوهاب ظهرت في المقطع المعاد نشره وتداوله وهي صغيرة في السن، حيث كانت تغني في فرح شعبي، وتم تقديمها باسم مستعار وليس اسمها الحقيقي، حيث أطلق عليها اسم “سمراء الجمل”.

وشيرين كانت تحيي الحفل بتقديمها أغنية النجمة المصرية الراحلة فايزة أحمد “تهجرني بحكاية ” أثناء تقديم العريس الدبلة لعروسته مما اثار عدم اهتمام المدعوين بالمطربة “سمراء الجمل”.

شيرين عبدالوهاب تحتفل بعيد الأم مع ابنتيها

هذا وقد فاجأت مريم وهنا، ابنتا الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، والدتهما الفنانة بحفل مميز أعدتاه لها، بمناسبة عيد الأم.

مريم وهنا أحضرتا تورتة وحلوى وباقة من الورود لوالدتهما، وزينتا المنزل بالبالونات الملونة، وهو ما أسعدها كثيرا، وقامت باحتضانهما.

شيرين عبدالوهاب نشرت مقطع فيديو ضم لقطات من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “ربنا يحفظكم ليا يا نور عينيا، مريم و هنا ربنا يفرحني بيكم زي ما فرحتوني امبارح بحبكم”.

تهنئة شيرين عبدالوهاب لوالدتها بعيد الأم

وكانت قد شاركت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”، بفيديو لها برفقة والدتها وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأم.

وشكرت شيرين عبدالوهاب، والدتها على ما قدمته لها في حياتها، كما نشرت فيديو أخر يحتوي على العديد من اللقطات التي جمعتها بوالدتها، وكشفت شيرين أن والدتها السبب في عشـــقها للفن والغناء وخصوصاً وردة.

وقالت والدة شيرين في لقطة أخرى:”شيرين طول عمرها رافعة راسي ومشرّفاني”، ووضعت شيرين على الفيديو أغنيتها الشهيرة “ياللي ملامحك نفس ملامحي”، مع الكثير من الصور التي تجمعها بوالدتها.

شيرين تريند على “يوتيوب” بأغنية “يا معافر”

من ناحية أخرى، احتلت الفنانة شيرين عبد الوهاب المركز الثاني في قائمة التريند على موقع الفيديوهات “يوتيوب” بأحدث أغانيها “يا معافر” التي تخطت الأربعة ملايين مشاهدة عليه، وحققت 10 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعد مرور 24 ساعة تقريبا على طرحها.

أغنية “يا معافر” التي شاركت بها شيرين كإعلان لأحد البنوك المصرية من كلمات أمير طعيمة، ألحان محمد العسيلي، توزيع النابلسي.

وتقول كلمات أغنية “يا معافر”: “دايمًا في الصورة أسطورة، وخطير مش أي خطورة، وشديد، وعنيد باصة على بعيد، ربك مبيديش أبدا حمل تقيل، غير للكتف اللي يشيل، يا معافر كمل للآخر”.

يُذكر أن شيرين عبد الوهاب أحيت مؤخرًا حفلًا في الكويت، وطرحت عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” الأغاني: القماص، بحلفلك، خاصمت النوم، وكلها غيرانة.

وقبل طرح الأغاني أثارت شيرين الجدل بظهورها حليقة الشعر نهاية العام الماضي، في لوك مفاجئ للجمهور، بعد طلاقها رسميًا من الفنان حسام حبيب.

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