شكرا لقرائتكم خبر عن جادين سميث يتجاهل أزمات والده مع الأوسكار بظهوره مع صديقته فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد الممثل جادين سميث نجل ويل سميث وهو يتسوق في شوارع نيويورك بصحبة صديقته الذى يرتبط بها بعلاقة رومانسية على مدار عامين منذ 2020، وذلك وفقًا لتقرير موقع الديلي ميل الذى أكد أن جادين ظهر حريصًا على الابتعاد عن أزمات والده مع الاوسكار الأخيرة ليركز الابن على حياته الخاصة.



جادين وصديقته

وذلك بعدما أعلن النجم الأمريكى ويل سميث عن استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التى تمنح جوائز الأوسكار، بعد واقعة صفعه الممثل كريس روك خلال حفل توزيع الجوائز يوم الأحد الماضى، وقال سميث في بيان له، اليوم السبت، إنه "سيستقيل من الأكاديمية"، وأضاف أنه "سيتقبل كل العواقب المترتبة" على سلوكه، وتابع: "أفعالى فى حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة".



جادين سميث

وذكر: "قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائى وأحبائى الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير فى المنازل.. لقد خنت ثقة الأكاديمية، وحرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال بعملهم الاستثنائى".

وفي وقت سابق، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أنها بدأت في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد سميث، وذكرت في بيان، أنه "طُلب من سميث مغادرة الحفل بعد الحادث لكنه رفض"، ووصفت تصرفات سميث بـ"الحادث الصادم الذي انتهك معايير السلوك".