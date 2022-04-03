محمود حجازي يرد على إشادة توفيق عبد الحميد له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان محمود حجازي عن سعادته بإشادة الفنان توفيق عبد الحميد له في دوره بمسلسل "يوتيرن".

ونشر حجازي صورًا من كواليس المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أنا شايف نفسي محظوظ إني بمثل مع الأستاذ توفيق عبدالحميد، وكمان طالع شخصية أبويا وأنتوا مش فاهمين أنا بحب الفنان ده إزاي وألاقي أول يوم رمضان كاتب عني الكلام الحلو ده وبعتهولي حضرتك، خليت رمضان السنة دي بالنسبالي مختلف وكل سنة وأنت طيب ومنور الدنيا بفنك".

وأضاف: "الأستاذة صفاء الطوخي القمر اللي برضو ماما بعد أبو العروسة وكمان كنا بنصور في نفس الوقت، وعمري ما حسيت إن اللي هنا هو اللي هنا وفعلا بتعلم منك في وقتك واحترامك وفنك الحقيقي، بجد أبدعتي وبحبك يا جميلة وربنا يخليكي لينا".

الفنان توفيق عبدالحميد، عبر صفحته في موقع فيسبوك، أشاد بالفنان الشاب، وكتب: "محمود حجازي ممثل قد لا يكون اخذ حقه من الشهرة بعد، عامل دور ابني فى المسلسل ممثل موهوب وواعد، أنا بعمل اللي كنت أحب انه يتعمل معايا وأنا فى البدايات".

ويعود توفيق عبدالحميد، للتمثيل بعد غيابه عن الشاشة 12 عاما، من خلال مسلسل "يوتيرن" المقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "يوتيرن" بطولة النجوم: ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبدالحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم، للكاتب أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، من إنتاج شركة "العدل جروب".