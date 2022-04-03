مصادر تؤكد طلاق ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة رسميًا .. والسبب غير متوقع! – «أعرف التفاصيل»

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 06:50 صباحاً - أعلن موقع “الفن” الإخباري عن طلاق الممثلة المصرية ياسمين صبري من زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة رسميًا، وذلك بعد شجار دار بينهما بسبب خيانته لها، ودخول نجمة عربية إلى حياته سرًا

وأشار الموقع نقلًا عن مصادر مقربه من الثنائي، أن ياسمين صبري ضبطت تسجيلات ورسائل نصية على هاتف زوجها تؤكد علاقته بفنانة عربية، مما تسبب في خلاف حاد بينهما.

في الوقت الذي يُصر أبو هشيمة على إعلان الطلاق، تحاول ياسمين إخفاء الإنفصال وتريده أن يمر بصمت لحين إعلانه في الوقت المناسب، من دون أي ضجة إعلامية وذلك قبل أن ينتشر الموضوع ويصبح سيرة على كل لسان .

وإلى الآن لم يثبت الطلاق أو الإعلان عنه إعلاميًا من قِبل إي طرف، أو من مصادر مقربة أخرى، ولكن إذا حدث الإنفصال سيتم نشر الخبر في جميع المواقع، وذلك لأن الثنائي يشغل دائمًا حديث السوشيال ميديا والمواقع المختصة بالفن بسبب علاقتهما الوثيقة والمرفهة.

أحدث ظهور لياسمين صبري بملابس الصيد

من ناحية أخرى، شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بمقطع فيديو وثقت من خلاله قيامها برحلة صيد في الريف الإنجليزي .

وظهرت ياسمين صبري في الفيديو وهي ترتدي ملابس صيد الطيور الإنجليزية الشهيرة وتحمل بندقية قنص وتُطلق النار .. وكتبت في تعليقها عليه : ” Clay plate shooting “.

يُذكر أن الفنانة ياسمين صبري تتواجد بلندن لحضورها حملة London Arabia أو “لندن بالعربية” في كلية “كينغ كوليدج لندن” والتي تستهدف توفير الفرص للفتيات الصغيرات من أجل مستقبل أفضل ومساعدتهن على النجاح .

زواج ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة

وفي أبريل/ نيسان 2020، تزوج رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة من الفنانة المصرية ياسمين صبري، وصاحب هذه الزيجة ضجة كبيرة وكثير من الشائعات حتى وقتنا هذا، لاسيما أن أبو هشيمة سبق له الزواج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وإعتمدت ياسمين صبري في حفل عقد قرانها على إطلالة بسيطة وانيقة، حيث أختارت فستان عقد قرانها من دار أزياء جيوفينشي Givenchy العريقة. وقد وصل سعر الفستان إلى ٢٣٢٧ دولارا، أي ما يعادل 37 ألفا و290 جنيه مصري، أما الحذاء فحمل توقيع دار Christian Louboutin، ووصل سعره إلى 920 دولارا، أي 14 ألفا و490 جنيه مصري.كما ارتدت ياسمين عقد من تصميم دار Cartier .

وبدت العروس في غاية النعومة وتركت شعرها منسدلًا مع تزينها بمجوهرات ماسية. مرتدية فستان أبيض بسيط بتصميم V-Neck طويلة ولكنها عدلت تعديل بسيط على الفستان الأصلي بوضع قطعة من الشيفون التي صمم منها باقي الفستان في هذه المنطقة.

وأعلن رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة إرتباطه رسميًا بياسمين صبري، قبل عامين في حفل عائلي بسيط احترامًا للإجراءات الاحترازية المتّبعة وقتها من أجل محاربة فيروس كورونا بمنع التجمعات، على أن يتم الإحتفال بالزاوج وإقامة حفل كبير بعدها بعدة أشهر، كما كشف عمرو أديب خلال “برنامج الحكاية” على قناة mbc مصر أن علاقة الثنائى بدأت قبل عقد القران بحوالى ثلاثة أشهر.

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