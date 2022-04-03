شكرا لقرائتكم خبر عن صامويل جاكسون واوما ثورمان يجتمعان فى فيلم جديد للمرة الأولى بعد Pulp Fiction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صحيفة هوليوود ريبورتر، مؤخرًا عن انضمام الثنائى أوما ثورمان وصامويل إل جاكسون مجددًا على الشاشة في الفيلم الكوميدي والإثارة The Kill Room، وذلك بعدما كونا ثنائى ناجح عام 1994 بفيلم Pulp Fiction الذى حقق نجاحات عديدة قبل أن يعودا للعمل معًا من جديد بعد مرور سنوات عديدة على تحفتهما السينمائية السابقة.



صامويل جاكسون واوما ثورمان

على جانب آخر سبق وكشفت عدة تقارير أجنبية، عن تعاون النجمة العالمية إميليا كلارك، والنجمة العالمية أوليفيا كولمان، في عمل سينمائي جديد، مع النجم العالمي صامويل إل جاكسون، في دور نيك فيوري، وبن مندلسون، صاحب شخصية كابتن أمريكا، لعمل سلسلة جديدة ستدور حول الكائنات الفضائية المتغيرة الشكل، الذين كانون يعيشون في الأرض لسنوات طويلة.

ووفقاً للتقرير الذى نشرته rotten tomatoes، فإن هذا هو العمل الأول الذى ستشارك فيه كولمان الحائزة على جائزة الاوسكار، وكلارك المرشحة لجائزة إيمي، في تعاون لشركة مارفل الشهيرة، واكتفى التقرير بالكشف عن التعاون الجديد، بدون الكشف عن تفاصيل أكثر حول شخصيات كل منهما.

وظهرت كلارك، صاحبة شخصية أم التنانين فى مسلسل Game of thrones، الشهيرة في الفيديو الذى نشرته منذ ايام، وهي متحمسة للغاية لحظة إعلانها عن تصميماتها الجديدة للأبطال الخارقين، والتى ستعلن عن أولى شخصياتها فى شهر يوليو المقبل.