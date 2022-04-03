شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد باتشان يطرح دعاء "أنا شاكرك" بتوقيع محمد عاطف وزعيم وتوما.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد باتشان دعاء دينى جديد بمناسبة شهر رمضان يحمل اسم "أنا شاكرك" من كلمات محمد عاطف وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتقول كللمات الدعاء :

صحيت من نومى بتخيل

فى رحمة ربنا على الخلق

برغم أن الرضا قليل

وطمع الدنيا غرب وشرق

على خطايا البشر صابر

ووياهم م بيقصرش

ولاد الأرض بتكابر

وساجدة ملايكة تحت العرش

صحيت من نومى بتخيل

فى رحمة ربنا على الخلق

برغم أن الرضا قليل

وطبع الدنيا غرب وشرق

على خطايا البشر صابر

و وياهم م بيقصرش

ولاد الارض بتكابر

وساجدة ملايكة تحت العرش

وهو تملى كرمه كبير

فاتح من السما الابواب

بيوصل رزقه حتى الطير

وكله بيتعمله مناب

وهو تملى كرمه كبير

فاتح من السما الابواب

بيوصل رزقه حتى الطير

وكله بيتعمله مناب

يارب ساعدنى اقربلك

قوينى على طاعتك

ماليش غيرك

ولا قبلك ولا بعدك ولا بعدك

سامحنى وارضى بذنوبي

وصلح قلبى وعيوبي

ومهما هيبقى مكتوبى انا شاكرك

وتعاون أحمد باتشان فى ألبومه الاخير مع أهم صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى، فمن الشعراء تم التعاون مع أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وخالد تاج الدين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، وهشام صادق، وخالد فرناس، أما الملحنين فتم التعاون مع خالد عز، ورامى جمال، ومصطفى محفوظ، وأحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، أما فى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، وكريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، وعمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

ويُعد أحمد باتشان من أشهر نجوم الشباب فى الفترة الأخيرة، وله العديد من الأغنيات الناجحة مثل "قابلتك امتى"، وأغنية "راح"، و"حبك شر" وكل منهم حققت ملايين المشاهدات عبر موقع "يوتيوب".