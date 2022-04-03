شكرا لقرائتكم خبر عن صبا مبارك تدير شركة كبيرة للمحاماة في سوتس بالعربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بداية قوية شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل "سوتس بالعربي" للفنان آسر ياسين الذي تدور أحداثه داخل مؤسسة كبيرة للمحاماة تديرها الفنانة صبا مبارك في دور "فريدة".

وتتمتع فريدة بشخصية قوية وذكية، وعلى الرغم من الهدوء الظاهري في سلوكها وحديثها إلا أنها تضمر الكثير من الصفات القيادية مثل الحزم واللباقة، وهو ما يمكنها من قيادة مثل هذا المكان الذي يعج بالرجال النافذين، سواء كانوا شركاءها في الشركة من المحامين أو عملاء المكتب من رجال الأعمال وأصحاب النفوذ والسطوة.

المسلسل بطولة كل من: آسر ياسين، أحمد داود، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، هدى المفتى، خالد كمال، سلمى أبو ضيف، ليلى حسين، سارة عبد الرحمن، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

تدور أحداث المسلسل حول عالم المحاماة وكواليس القضايا، وذلك من خلال 6 شخصيات رئيسية داخل مكتب محاماة كبير، يضم 6 شخصيات هم زين ثابت (أسر ياسين)، آدم منصور (أحمد داود)، فريدة المسيرى (صبا مبارك)، كاميليا أشرف (ريم مصطفى)، ليلى رضوان (تارا عماد)، قدرى الزيات (محمد شاهين) ولكل واحد سماته المختلفة والمميزة عن الآخر وتكشف الأحداث طبيعة دور كل واحد منهم داخل المكتب.