شكرا لقرائتكم خبر عن ريهانا تتخلى عن إثارتها بواسطة ميكي ماوس خلال ظهورها الأخير.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية ريهانا تحاول الاستمتاع برفقة صديقها حاليًا قبل إنجاب مولودهما الأول، وذلك من خلال نزهاتهما المتكررة الذى يظهر فيها الثنائى من وقت لآخر، وآخرها ما رصدته عدسات المصورين أثناء سيرهما فى شوارع مدينة ويست هوليود بغرض تناول العشاء وفقًا لما ذكره تقرير موقع ديلي ميل.



ريهانا وصديقها

وأضاف التقرير أن ريهانا ارتدت تيشرت عليه صورة لميكي وميني ماوس خطفت به الأنظار أثناء سيرها بصحبة صديقها A $ AP Rocky، الذى بدا خلال الصور وهو سعيد للغاية بصحبتها طوال نزهتهما معًا.



ريهانا مع صديقها

وتخلت ريهانا خلال ظهورها الأخير عن اثارتها التى اعتادت عليها طوال الفترة الأخيرة، والتى تعرضت بسببها لحملة كبيرة من الانتقادات، إذ أن المغنية الشهيرة، والتي اعتادت على إثارة الجدل لم تترك مناسبة طوال الفترة الماضية، إلا وأثارت الجدل فيها بإطلالات مثيرة منها أثناء سيرها خلال عرض للأزياء في العاصمة الفرنسية باريس، مستعرضة حملها من مغني الراب آيساب روكي.



ريهانا بصحبة صديقها

وما أن شاركت ريهانا خلال عرض الأزياء حتي خطفت أنظار الكثيرون ممن استرعت انتباههم بسبب إطلالة شبه عارية، ظهرت فيها بملابس داخلية لونها أسود، مع فستان شفاف يظهر جسدها شبه عار، مع معطف قصير.

إطلالة ريهانا الجريئة قابلها الكثيرون في المقابل بحملة سخرية أشاروا فيها إلى أنها باتت تتعمد إظهار حملها بشكل غير لائق، بعدما ظهرت في أكثر من مناسبة وهي تلفت الجدل إليها بصورة مثيرة أكثر من اللازم إلا أن ريهانا نفسها قررت التعليق على الأمر.