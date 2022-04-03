إلهام شاهين ترد على تصريحات مي العيدان: "أنا معرفهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ردت الفنانة إلهام شاهين، على انتقادات الإعلامية الكويتية مي العيدان لها.

وقالت شاهين خلال لقائها في برنامج "العرافة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة: "أنا معرفهاش، معرفش مين مي العيدان دي، بس هي مالها؟! تحاسبيني ليه إني ألبس مفتوح أو مقفول، دي مسألة متخصكيش".

وأضافت شاهين: "قوم نفسك ومش تقوم الآخرين، وكل واحد يبقى عنده الرقيب الذاتي، لكن ملهوش دعوة بالتاني".

وتابعت: "أنا طول الوقت بيجيلي رد فعل إيجابي على آرائي التنويرية وشجاعتي والشيء الجميل الذي أقدمه للمجتمع والجوائز التي أحصل عليها، لكن الإعلام يجمع كل من هم ضدي فيظهر أن العالم كله ضده، وهذا شيء غير صحيح".

وعن مشاركة صورها الشخصية على السوشيال ميديا، قالت: "بتنزل من غير علمي، وصفحتي الشخصية مش عليها صورة واحدة، كان في حد غلطة في حياتي وخرجته من حياتي لما نشر الصور، فوجئت إن بيتي كان مذاع على الهواء، كنت هموت فيها، واللي عمل كده مش هقول الله يسامحه.. الله لا يسامحه، وخرج من حياتي".