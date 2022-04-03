شاهد.. ريم عبدالله تقلد الهام علي بشكل ساخر في “استديو 22”

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 03:50 صباحاً - تصدرت الفنانة السعودية ريم عبدالله، قائمة الترند في موقع ”تويتر“، بأول حلقة من برنامج ”استوديو 22“ الساخر، وذلك عقب تقليدها لمواطنتها الفنانة إلهام علي بمهرجان صناع الترفيه.

وظهرت ريم عبد الله لحظة إعلان اسم ”أوهام“ الفائزة بجائزة المفضلة عن فئة المسلسلات، في إشارة إلى إلهام عبدالله.

وقلدت ”ريم“ شخصية ”إلهام“ لحظة سماع اسمها؛ حيث وضعت يدها على فمها في تعبير عن الاندهاش قبل أن تصعد على المسرح وتتعثر من الفستان.

وقالت ريم عبدالله وهي تتقمص شخصية إلهام علي في كلمتها: ”شكرًا.. أنا في الدموع.. في الصياح.. شكرًا فانزاتي.. شكرًا عائلتي“، ثم وضعت نقاطا في عينها كأنها دموع.

وبدت ريم بمظهر مطابق تماما لإلهام، معتمدة الإطلالة نفسها التي ارتدتها الأخيرة بحفل Joy Awards.