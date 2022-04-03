“مش هذيع عشان انا بتهزأ”.. شاهد ردة فعل صابرين بعد اكتشافها مقلب “رامز موفي ستار”

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 03:50 صباحاً - وقعت الفنانة المصرية صابرين ضحية الحلقة الأولى من برنامج “رامز موفي ستار” الذي يعرض يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة “ام بي سي” الفضائية.

وظهرت صابرين في الحلقة وهي داخل سيارة كادت ان تقع من اعلى جبل، حيث وبدت عليها اثار الرعب.

وقد عبرت صابرين عن صدمتها بعد اكتشافها المقلب وكشف رامز عن وجهه حيث بدأت بالصراخ “ما تذعش ما تذعش” وتابعت “مش هذيع مش هذيع عشان انا بتهزأ”

يقدم رامز في برنامجه هذا العام مقالب جديدة من نوعها، كما يستضيف ضيوف جدد ينفذ فيهم المقلب. ويشارك رامز في استدراج الضيوف لتصوير المقلب النجم العالمي فان دام باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

وأكدت بعض المصادر أن فكرة برنامج هذا الموسم تدور حول تصوير فيلم بطولة الفنان فان دام، و يجب أن يشارك الضيف في بطولة العمل أمام فاندام، حيث يسافر الفنان إلى السعودية لتمثيل المشاهد والتدرب على الدور قبل البدء في التصوير، ثم يستدرج رامز الفنان إلى جسر ثم يسقط في بحيرة تحت الجسر مليئة بالكثير تماسيح ثم يظهر رامز ويكشف عن هويته الحقيقية فجأة.