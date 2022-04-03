شاهد.. “الاختيار 3” يكشف كيفية عرض وزارة الدفاع على السيسي

كتب امير فتحي في الأحد 3 أبريل 2022 03:50 صباحاً - كشفت الحلقة الأولى من مسلسل “الاختيار3″، كيف تولى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منصب وزير الدفاع عام 2012، في حكومة الرئيس السابق محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين.

وتقمص الممثل المصري ياسر جلال شخصية “السيسي”، وظهر مرتديًا زيًا عسكريًا خلال استدعائه من جانب فريق الرئاسة المصرية في عهد “مرسي” لأداء القسم لتولي منصب وزير الدفاع.

وتلقى “السيسي” -بحسب الحلقة- مكالمة من وزير الدولة للإنتاج الحربي وعضو المجلس العسكري المصري، اللواء الراحل محمد العصار، وهو في طريقه للرئاسة، ليبلغه بضرورة قبول منصب وزير الدفاع.

وقبل قدوم “السيسي” إلى قصر الاتحادية للقاء “مرسي”، عقد الأخير اجتماعًا مع وزير الدفاع الأسبق، الراحل المشير محمد حسين طنطاوي، لترتيب تولي الرئيس المصري منصب وزير الدفاع.

ويقدم الجزء الثالث من “الاختيار”، معالجة فنية لأبرز ما مرت به مصر في السنوات الأخيرة منذ اختيار “السيسي”؛ وزيرًا للدفاع خلال فترة حكم “مرسي”.