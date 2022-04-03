شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى مغنى راب أندرجراوند فى مسلسل راجعين يا هوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل الشاب نور النبوى خلال أحداث مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة والده الفنان خالد النبوى، والذى يعرض خلال شهر رمضان على قنوات cbc وcbc drama وdmc وdmc drama، وكذلك على منصة Watch It، وجسد خلال العمل شخصية "طارق" معنى الراب الأندرجراوند

وتمثل شخصية طارق قطاعاً كبيراً من الشباب حديثي التخرج، وما يخوضونه من محاولات للبحث عن الذات، وعن الطرق المناسبة لتحقيقها بعيداً عن سلطة الأهل، ومن بين هذه الطرق التي يسلكها طارق، هي محاولة اكتشافه لنفسه كمغني راب، خاصة وأنه يتملك من الصفات الجذابة التي تؤهله لذلك، وتساعده على إثارة إعجاب جمهور الأندرجراوند، فهو وسيم وخفيف الظل ويمتلك إمكانيات صوتية لا بأس بها. وهو ما يبرع نور النبوي في تجسيده بكل تلقائية وسلاسة.

المسلسل بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.