شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 1 تكشف عن 6 شخصيات حقيقية ومجسديها من الفنانين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 3" الذى يتم عرضه على قناة ON، عن ظهور عدد من الشخصيات الحقيقية التى كان لها دور كبير فى الحياة السياسية بداية من عام 2012، وتحديداً وقت تولى الإخوان الحكم وما تلاه من أحداث.

وتصدر المشهد النجم ياسر جلال الذى ظهر مجسدا شخصية مدير المخابرات الحربية عبد الفتاح السيسى والذى أصبح بعد ذلك وزيرا للدفاع، فيما يجسد أحمد بدير شخصية المشير طنطاوى، فيما ظهر خالد الصاوى بشخصية القيادى الإخوانى المهندس خيرت الشاطر.

فيما ظهر الفنان صبرى فواز مجسدا شخصية الرئيس المعزول محمد مرسى، وجسد عبد العزيز مخيون شخصية المرشد محمد بديع، وظهرت فى الحلقة أيضا الفنانة منى عبد الغنى بشخصية السيدة انتصار السيسى، ومن المقرر أن تكشف الحلقات المقبلة عن شخصيات جديدة ومجسديها.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، ويعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

المسلسل بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد رياض، إيمان العاصى، سمر مرسى، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



ياسر جلال بشخصية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى



صبرى فواز يجسد دور محمد مرسى



احمد بدير يجسد دور المشير طنطاوى



عبد العزيز مخيون فى دور المرشد محمد بديع



خالد الصاوى يجسد شخصية خيرت الشاطر



خالد الصاوى



احمد بدير