شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون الحلقة 1 .. ظهور إسعاد يونس والدواعش يكشفون عمل فراج مع المخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل العائدون الذى يعرض على شاشة قناة dmc إثارة كبيرة، فى أحداثها، خاصة مع ظهور الفنانة إسعاد يونس، ضيف شرف خلال مشهد جمعها بابنة شقيقتها أمينة خليل لتعزيتها، وطالبتها بضرورة التذكر دائما بأنها سيدة، وألا تنسى نفسها لإثبات العكس لأهل والدها بالعمل دائما ونسيان نفسها، خاصة بعدما أخبرتها "نادين" أمينة خليل أنها دوما ما تراها قدوتها إلا أن خالتها أخبرتها بأنها، ورغم نجاحها إلا أنها تحزن حينما تجد نفسها فى نهاية اليوم وحيدة.

أيضا شهدت الحلقة عمل محمد فراج "أبو مصعب" لصالح المخابرات، الأمر الذى يبدو أنه انكشف مع نهاية الحلقة، من قبل "نزار" الذى تجسس عليه وأتى برئيسه ليدخلوا عليه أثناء إجراء مكالمة مع أمير كرارة.

الأمر الذى بدا مفاجأة كبيرة خاصة مع قرب فراج الشديد إلى رئيس التنظيم، طوال الحلقة، وهو ما لم يجعله يتخيل أنه يعمل لصالح المخابرات.

مسلسل "العائدون" يُعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة كل من: أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".