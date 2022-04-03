الراحلان سمير غانم ودلال عبد العزيز حاضران في الموسم الرمضاني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 3 أبريل 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

على الرغم من رحيلهما بسبب كورونا، حضر الفنانان المصريان سمير غانم ودلال عبدالعزيز في الموسم الرمضاني لهذا العام، حيث كرّمهما صنّاع بعض المسلسلات ووجهوا تحية لروحيهما.

الزوجان اللذان توفيا بعد اصابتهما بفيروس كورونا العام الماضي، كانا يستعدان للظهور على الشاشة خلال شهر رمضان، فـ”سمير” كان ضيف شرف في مسلسل “عالم موازي”، وهو نفس العمل الذي انهمكت في تصويره حينها “دلال”، والتي عُرض لها في نفس التوقيت آخر مسلسلاتها “ملوك الجدعنة”.

ومع حلول شهر رمضان في ظل غياب النجمين للمرة الأولى، تفاجأ الجمهور بظهور اسمي الزوجين الراحلين في أول أيام عرض الأعمال الدرامية لهذا الموسم، وهو ما شهده تترا بداية مسلسلي “الكبير 6″، و”في بيتنا روبوت 2”.

وقبل بدء عرض أولى حلقات مسلسل “الكبير 6″، حرص صناع العمل على كتابة إهداء إلى روح الفنان الراحل سمير غانم، في لقطة لاقت احتفاءً من قبل كثيرين، وهو ما ظهر جليًا خلال تعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.ووضع صناع العمل صورة للفنان الراحل، وكتبوا بجوارها إهداءً، تضمن الآتي: “إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك، الأستاذ سمير غانم”.

وكان النجم الراحل، قد شارك في الجزء الثالث من مسلسل “الكبير”، وظهر كضيف شرف جسد دور والد “هدية”، التي أدت دورها ابنته الفنانة دنيا سمير غانم.

وبالطريقة نفسها، وجّه القائمون على مسلسل “في بيتنا روبوت 2″، إهداء إلى الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز قبل بداية التتر، تضمن الآتي: “إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة، وأول من دعمت هذا العمل.. دلال عبدالعزيز”.

بدوره، سلّط منتج المسلسل هشام جمال الضوء على هذه اللفتة الطيبة، فكتب عبر حسابه الشخصي بوقع “فيسبوك”: “دلال عبدالعزيز.. الله يرحمها ويسكنها جنته إن شاء الله”.