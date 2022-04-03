نادين نجيم تتصدر الترند بأغنية الاعلان بصوت حلا الترك

بيروت - نادين محمد - استطاعت الممثلة نادين نجيم التي لا يعرض لها اي عمل في رمضان أن تطل بأعلان لزين الاتصالات حمل رسائل قوية منها مناهضته لاستغلاله الطفولة البرئية والعنصرية وعدم احترام معتقدات الاخر.

وظهرت نادين وهي تعيد تقديم مشهد إصابتها في مرفأ بيروت، وناقش الكليب مشكلة التنمر والمهاجرين اللاجئين من الحرب الأوكرانية على الحدود، وكذلك هدم بيوت الشيخ جراح وإنقاذ الطفل المغربي ريان الذي سقط في البئر.

حلا الترك التي غنت أغنية الاعلان "مكتوبة علينا مكتوبة" تفاعل كبير معها من قبل جمهورها وأدائها للاغنية وكلماتها.

نادين علقت ايضا من خلال الستوري على الاعلان قائلة " هيدا مش مجرد اعلان..هيدي حقيقة بس الأمل بضل موجود رغم الصعاب".

وتابعت "شكرا زين على هذا الاعلان العميق برسالته وشكرا لاعطائي هالفرصة".

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