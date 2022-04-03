الهام الفضالة في "أمينة حاف" تسعى لتحقيق حلمها

بيروت - نادين محمد - تعيش أمينة (الهام الفضالة)، في الحلقة الأولى من مسلسل "أمينة حاف" حالة من عدم الإتزان في الموسم الثاني بسبب الكوابيس التي تحلم بها بشكل مستمر والتي كان منها قتلها لزوجها".

وتبدأ أمينة في الحديث مع والدتها وشقيقتها عن الحالة التي تمر بها، وأنها تفكر في الانفصال عن زوجها بسبب خوفها من قتله في الحقيقة، كما تطلب من شقيقتها "حصة" صمود المؤمن بأن لا تتزوج مثلها، وتسعى والدة أمينة "طيف" لتقديم النصائح لحسن بأن يهتم بزوجته.

أمينة تذهب إلى والدتها ولا تزال تسيطر عليها أحداث الجزء الأول، وتذكرها والدتها بالظروف الصعبة التي مرت علي أسرتهم قبل ان تتزوج أمينة من حسن، لذلك تعيش الأسرة حالة خوف بسبب تفكير أمينة في الانفصال عن زوجها، بدرية طلبة تظهر في الحلقة الأولى في أكثر من مشهد طريف مع جود عزيز وغدير السبتي، وتظهر كذلك كل من في الشرقاوي بدور "سمية" شقيقة شهد سلمان، وأبنائها هما طلال باسم وشوق الهادي.

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مسلسل "أمينة حاف" من بطولة الهام الفضالة، شهاب جوهر، طيف، فهد باسم، بدرية طلبة، صمود، ريم نجيم، وآخرين. إخراج محمد عبدالعزيز الطوالة.