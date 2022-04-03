أحمد سعد يسجل القرآن بصوته بمناسبة رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدم الفنان أحمد سعد، لجمهوره ومتابعيه، مفاجأة بمناسبة قدوم شهر رمضان 2022، حيث سجل المطرب الشاب آيات القرآن الكريم من سورة البقرة تحديدًا بصوته.

ونشر أحمد سعد تسجيلًا صوتيًا له وهو يقرأ آيات قرآنية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، حيث حاز بها على إعجاب متابعيه، الذين طالبوه بتسجيل القرآن كاملًا بصوته لما لمسوه من جمال في صوته بالقرآن.

على صعيد آخر وكعادته، يُغني أحمد سعد تتر مسلسل «توبة»، والذي من المقرر أن يتم عرض أولى حلقاته اليوم السبت أول أيام رمضان، يقدم دور البطولة في العمل شقيقه الفنان عمرو سعد، وذلك استكمالًا للتعاون الدائم بينهما في الأعمال الرمضانية، وكان آخر تعاون بينهما العام الماضي في مسلسل «ملوك الجدعنة».

يشارك الفنان عمرو سعد في بطولة مسلسل «توبة» كلًا من صبا مبارك، محمد لطفي، ماجد المصري، أسماء أبو اليزيد، محمد دياب، انتصار وحسن أبو الروس، المسلسل من كتابة ورشة ملوك، وإنتاج صادق الصباح ومن إخراج أحمد صالح.