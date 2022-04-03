شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 1.. حادث رفح وتعيين عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكملت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار3 - القرار" والتى تحمل اسم "وزير الدفاع" بأخبار الرئيس محمد مرسى (صبرى فواز) بحادث رفح واستشهاد 16 جنديا فى رفح، فيما يعطى خيرت الشاطر (خالد الصاوى) تعليمات للجنة الاعلامية أن تنعي العساكر الذين استشهدوا وتطالب بمحاسبة أعلى القيادات العسكرية.

يتلقى المشير طنطاوي (أحمد بدير) خبرا استشهاد 16 جنديا فى رفع بحزن شديد، ويؤكد أن "أى أحد له دخل فى موت ولادي لازم يتحاسب"، فيما يظهر الضابط مصطفى خليفة (أحمد السقا) فى رفح للتحرى حول حادث رفع ويتحدث مع أهالى سيناء، ويتم عرض مشاهد من جنازة شهداء مع مشاركة وفود رسمية وشعبية كبيرة لتوديع الشهداء، واللافت هو سؤال الناس عن غياب الرئيس مرسى عن الجنازة.

وكشفت الحلقة عن حياة مدير المخابرات الحربية عبد الفتاح السيسى (ياسر جلال) فى منزله وتجسيد الفنانة منى عبد الغنى شخصية زوجته انتصار السيسى، ويتلقى السيسى مكالمة من أحد القيادات ويخبره بأنه مرشح لمنصب وزير الدفاع، ويأمره بأن يقبل المنصب، فيما ظهرت الفنانة إيمان العاصى فى دور نادية زوجته زكريا يونس (كريم عبد العزيز)، وهيدى كرم بدور زوجة أحمد السقا.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، ويُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والاعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.40 مساء.

المسلسل بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، محمد رياض، إيمان العاصى، سمر مرسى، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.