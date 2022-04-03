شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من "العائدون".. ابن ينفذ حكم الإعدام فى والده بأوامر تنظيم داعش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "العائدون" اثارة كبيرة، خاصة مع التركيز بعمق على التفكير الداعشى من خلال التعرض لمدينة تحت سيطرة داعش، تطورت الأحداث فيها إلى أمر أحد أفراد التنظيم بقتل والده بعدما وشى به ابنه الآخر انه يهاجم أفكار الدواعش، وذلك بعدما بدأ المشهد بـ بر "نزار" بوالده بصورة كبيرة قبل استدعائه من قبل رئيس التنظيم ليخبره بعلمه أن والده يهاجمهم وبالتالى صدر فيه الحكم بالإعدام.

الأمر لم يقف عند ذلك وانما تطورت الأحداث بسرعة شديدة، إلى طاعة الابن ليقتله على الملأ، رغم تذكير أباه بآية من القرآن الكريم تحث الأبناء على طاعة وبر والديهم وإن أشركوا.

على جانب آخر كشفت الحلقة عن علاقة أمير كرارة بابنته من طليقها، والتى تركتها له بسبب سفرها فى الخارج.

كما تطرقت الحلقة إلى طبيعة عمل امينة خليل التى تحولت من عملها لدى وزارة الخارجية إلى جهات المخابرات، حيث تراقب الموبايلات، وتتمكن من الحفاظ على سرية الاتصالات.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".