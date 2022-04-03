شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة الأولى.. اجتماع الشاطر وعزت لتعيين وزير دفاع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار 3" الذى يتم عرضه على قناة ON وتحمل الحلقة اسم "وزير الدفاع"، تسليط الضوء على فترة حكم الإخوان والبداية من يوليو عام 2012، حيث يظهر اجتماع داخل مكتب الإرشاد بقيادة خيرت الشاطر (خالد الصاوى) ومحمود عزت لاختيار وزير الدفاع الجديد، بعد إحالة المشير طنطاوي (أحمد بدير) للتقاعد.

وشهد الاجتماع بين قيادات جماعة الإخوان رفض خيرت الشاطر تعيين اللواء عبد الفتاح السيسي، مدير المخابرات الحربية، آنذاك في منصب وزير الدفاع، قائلًا: عقلية داهية وعصام سلطان يؤكد كلامي، واقترح الشاطر تنفيذ عمليات نوعية ضد أفراد القوات المسلحة من أجل إحداث هزة للإطاحة بالمشير.

يزور خيرت الشاطر مبنى الأمن الوطني، يطلب من اللواء شبراوى (محمد رضوان) التخلص من بعض الضباط ومن ضمنهم زكريا يونس (كريم عبد العزيز) وذلك فى تواجد العميد يسرى (محمد رياض) إلا أن اللواء شبراوى يرفض التدخل فى عمله، ليخبره الشاطر أن الرئاسة سترسل له ورقة بالأسماء المطلوب إبعادهم.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.