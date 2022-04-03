شكرا لقرائتكم خبر عن التريلر الدعائى لفيلم Doctor Strange In the Multiverse of Madness.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم الخيال والإثارة Doctor Strange In the Multiverse of Madness، عن التريلر الدعائي الأخير للفيلم قبل عرضه في مايو المقبل بدور العرض السينمائي في جميع انحاء العالم، على ان يتم فتح باب شراء التذاكر من يوم الأربعاء المقبل.

وفقا لتقرير سابق نشره على موقع "Hollywood reporter"، فإن الفيلم الجديد Doctor Strange in the Multiverse of Madness هو الجزء الثاني من فيلم Doctor Strange الذى طرح في عام 2016، ومن المقرر أن يتم طرح الفيلم الجديد في مايو من العام المقبل 2022." .

تدور أحداث فيلم "doctor strange" حول شخصية الطبيب "ستيفين سترينج" الذى يفقد مهنته بعد حادث سيارة مروع وتقوم إحدى الساحرات برعايته وتعليمه فنون سحرية يستخدمها بعد ذلك للدفاع عن العالم، ويشارك فى بطولته إلى جانب بندكت كومبرباتش كل من راشيل ماك أدمز وبيندكت ونج وتيلدا سوينتون ومادس ميكلسن وسكوت آدكنز، ومن تأليف وإخراج سكوت ديريكسن.

ويعود الممثل العالمى بينيدكت كامبرباتش، في الجزء الجديد من السلسلة باعتباره الساحر الأعلى بعد ظهوره في 2016، ومن المتوقع ايضاً ان يعيد وونج وشيويتل إيجيوفور لدورهما في الفيلم الأصلي، لمواجهة الأعداء الجدد في العالم الأخر، ومن ضمن الأفلام التي تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا، فيلم Thor: Love and Thunder الذي تم تأجيله لمدة أسبوع من 11 فبراير عام 2022 إلى 18 فبراير 2022، بسبب توقف عملية التصوير في الكثير من الأماكن.