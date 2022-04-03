شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الأولى من مسلسل "العائدون".. رحيل والدة أمينة خليل فى مشهد مؤثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إثارة كبيرة شهدتها الحلقة الأولى من مسلسل "العائدون"، الذى يعرض على شاشة قناة dmc، حيث تطرقت الحلقة إلى الجوانب الانسانية فى حياة أبطال العمل، مثلما تطرقت أحداث الحلقة إلى امينة خليل (نادين) التى ظهرت فى مشهد مؤثر برفقة والدتها التى لعبت شخصيتها الفنانة صفاء الطوخى (خديجة)، وذلك قبل صدمتها بوفاتها على إثر المرض التى عانت منه.

على جانب آخر كشفت الحلقة عن علاقة أمير كرارة بابنته من طليقها، والتى تركتها له بسبب سفرها فى الخارج.

كما تطرقت الحلقة إلى طبيعة عمل امينة خليل التى تحولت من عملها لدى وزارة الخارجية إلى جهات المخابرات، حيث تراقب الموبايلات، وتتمكن من الحفاظ على سرية الاتصالات.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.