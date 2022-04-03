شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار سيارة هاني سلامة في أولى حلقات مسلسل "ملف سري" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "ملف سري" للنجم هاني سلامة الكثير من الأحداث المثيرة، حيث من المفترض أن يعمل يحيي "هاني سلامة" مستشار ولديه قضية فساد وغسيل أموال كبيرة ضد رجال أعمال وخاصة عائلة المالكي، والتي حاولت معه أن بأن ينصفهم في القضية ولكن دون جدوي، وقبل الحكم في القضية بيوم كان من المفترض أنه نفس يوم ميلاد حبيبته نور "رحمة حسن"، وعندما ركبوا سويا السيارة رن هاتف يحيي ليخبره شخص بأن هناك قنبلة في السيارة وسوف تنفجر، فنزل مسرعا هو وحبيبته لتنفجر السيارة بعدها بثواني.

مسلسل "ملف سري" بطولة كل من: هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.