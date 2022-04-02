وفاة باتريك أول مصور رسمي غير بريطاني للعائلة المالكة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي باتريك ديمارشيلير، المصور الفرنسي الشهير الذي أصبح أول مصور رسمي غير بريطاني للعائلة المالكة، عن عمر يناهز 78 عامًا.

كان باتريك المصور المفضل لدي الأميرة ديانا وعمل مع بعض أكبر نجوم هوليود خلال مسيرته التي استمرت أربعة عقود.

تم الإعلان عن النبأ عبر صفحته الرسمية على إنستجرام، الخميس، إلى جانب ثلاث صور بالأبيض والأسود للمصور، إحداها مع كلبه المحبوب.

وجاء في المنشور: “ببالغ الحزن نعلن وفاة باتريك ديمارشيلير في 31 مارس 2022، عن عمر يناهز 78 عامًا. “لقد نجا زوجته ميا وأبناؤه الثلاثة جوستاف وآرثر وفيكتور وثلاثة أحفاد.” ذات مرة وصفتها الأميرة ديانا بأنها “حلم”، التقط الصورة الشهيرة بالأبيض والأسود عام 1990 لها وهي ترتدي فستانًا بدون حمالات وتاج.

معلومات عن باتريك ديمارشيلير:

اتصلت به أميرة ويلز في العام السابق بعد إعجابها بإحدى صوره على الغلاف الأمامي لمجلة فوغ. ذهب ليصبح رسامها الشخصي.

كما أنه أنتج الغلاف الأمامي لعدد ديسمبر لعام 1991 من مجلة فوغ، والذي ظهر فيه ديانا برقبة بولو سوداء، وتحدق مباشرة في الكاميرا.

ولد ديمارشيليه في باريس عام 1943، ونما حبه للتصوير الفوتوغرافي وهو في السابعة عشرة من عمره، عندما اشترى له زوج والدته كاميرته الأولى.

وتابع ليعلم نفسه الأساسيات، والتقط صورًا لأصدقائه وحفلات الزفاف. انتقل إلى الولايات المتحدة في عام 1975 لمتابعة صديقة، باحثًا عن عمل تصوير أزياء مستقل كوسيلة لإعالة نفسه، والباقي كان تاريخًا.

خلال حياته المهنية، قام Demarchelier بتصوير العديد من المشاهير البارزين بما في ذلك بيونسيهو جينيفر لوبيز و مادونا.