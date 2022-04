جيم كاري يخطط لاعتزال التمثيل.. “لقد فعلت الكثير”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم الكوميدي جيم كاري، البالغ من العمر 60 عاماً، خلال محادثة حول أحدث أفلامه Sonic the Hedgehog 2، لـ Access Hollywood أنه سيتقاعد من التمثيل، قائلاً إنه يخطط لإنهاء مسيرته المهنية التي استمرت لعقود في هوليوود.

ورداً على سؤال من المضيفة “كيت هوفر” في مقابلة نُشرت يوم الخميس عما إذا كان جاداً قال “كاري”: “أنا جاد إلى حد ما”. وأوضح: “الأمر يتوقف. إذا أحضرت الملائكة نوعاً من النص مكتوباً بالحبر الذهبي، فهذا يخبرني أنه سيكون من المهم حقاً أن يراه الناس، فقد أواصل السير على الطريق. لكنني آخذ استراحة”.

وواصل “كاري” التأكيد على أنه استمتع بالحياة بعيداً عن دائرة الضوء، وصنع الفن وقضاء الوقت مع أسرته، قائلاً: “أنا حقاً أحب حياتي الهادئة، وأحب حقاً وضع الطلاء على القماش، أحب حياتي الروحية، وأشعر- وهذا شيء قد لا تسمعيه أبداً من المشاهير الآخرين يقوله طالما كان الوقت موجوداً- لدي ما يكفي، لقد فعلت ما يكفي. أنا اكتفيت”.

كما ذكرت “هوفر” دوراً مستقبلياً محتملاً للممثل، حيث أخبر “كاري” أن المغنية “دوللي بارتون” كانت تتطلع إليه للحصول على دور في سيرتها الذاتية القادمة. قالت له: “أنا أحب موهبتك. أتمنى أن تستمر في جعلنا نضحك ونبتسم”. فرد “كاري”: “سأستمر في التواجد في العالم، مهما حدث. لدينا تأثير على العالم أكثر مما نعرف. ليس علينا أن نكون متعددي الواصلات للتأثير على العالم”.

يذكر أن جيم كاري بدأ حياته المهنية في التسعينيات، مع دور متميز في مسلسل In Living Color. انتقل إلى الشاشة الكبيرة بعد ذلك، حيث قاد الكوميديا المحبوبة مثل Dumb and Dumber، The Mask و Ace Ventura: Pet Detective.

واصل صنع أفلام كوميدية مثل Bruce Almighty، The Cable Guy،How The Grinch Stole Christmasو Liar. كما أنه قفز أيضاً إلى أدوار درامية مثل The Truman Show و Eternal Sunshine of the Spotless Mind.

في الآونة الأخيرة، ظهر في سلسلة Showtime Kidding وتعاون مع “ذا ويكند” في ألبومه الأخير Dawn FM. ألمح “كاري” إلى تقاعده من قبل. أثناء حديثه إلى The Hollywood Reporter في عام 2018، قال إنه يخرج من دائرة الضوء ويقضي وقتاً أطول في الرسم. قال في ذلك الوقت: “لم أرغب في أن أكون في العمل بعد الآن. لم يعجبني ما كان يحدث. وربما يكون ذلك بسبب شعوري بالانجذاب نحو نوع مختلف من المنفذ الإبداعي وأحببت حقاً التحكم في الرسم”.