تحذير من عرض مسلسل ليلى علوي “دنيا تانية” بعد اعتراض الرقابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر المجلس الأعلى للإعلام في مصر، تحذيرا عاجلا لكل القنوات الفضائية من عرض الحلقة الأولى لمسلسل النجمة ليلى علوي “دنيا تانية”، إلا بعد التأكد من حصولها على موافقة الرقابة على المصنفات الفنية المصرية، مؤكدا أن بعض القنوات عرضت الحلقة وتضمنت مشاهد “غير لائقة” ولم يتم التصريح بتصويرها أو عرضها.

أضاف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في بيان رسمي حصر “سيدتي نت” على نسخة منه: تقرر وقف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” لعدم حصولها على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية وتم إذاعتها بالتحايل، وأكد على ضرورة إذاعة الحلقة الحاصلة على التصريح والمحذوف منها مشاهد تتعلق بزنا المحارم.

جاء ذلك بناء على شكوى عاجلة مقدمة من الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الذي أكد أن الحلقة الأولى تم مراقبتها بالفعل، ولكن قناة النهار تحايلت وأذاعت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة.

وأكد المجلس التنبيه على جميع القنوات الحاصلة على حق العرض، بعدم إذاعة أي مصنف غير حاصل على ترخيص بالعرض.

وأضاف المجلس أنه لن يتوانى في تطبيق المعايير التي يتضمنها الكود الإعلامي المعلن عنه، وأنه سيطبق النصوص الواردة في قانونه حال المخالفة التي تندرج من وقف الإذاعة حتى سحب ترخيص القناة نفسها إذا تمادت في المخالفات.

يذكر ان ليلى علوي تعود لموسم المسلسلات المصرية لرمضان 2022، بعد غياب 6 سنوات من خلال بطولة مسلسل “دنيا ثانية”، إلى المسلسلات الاجتماعية، وتدور أحداث مسلسل “دنيا تانية” في إطار درامي حول (دنيا سالم) التي تجسد شخصيتها ليلى علوي، والتي تتعرض لصدمة شديدة بعد أن فقدت ابنها غرقآ في حمام السباحة، وفقد ابنها الثاني زياد النطق من الصدمة فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.

يشارك ليلى علوي البطولة النجوم مجدي كامل، مي سليم، فراس سعيد، وفاء صادق، وأشرف زكي وغيرهم، إشراف عام على الكتابة أمين جمال، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج أحمد عبد العال.