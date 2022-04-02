إيمي طلعت زكريا برسالة مؤثرة لوالدها الراحل.. “رمضان كريم في الجنة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تذكرت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، والدها الراحل بكلمات مؤثرة فطرت قلوب محبي الفنان الراحل وجمهوره.

ونشرت إيمي طلعت زكريا صورة لوالدها الراحل عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلقت عليها: “رمضان كريم يا حبيبي في الجنة احلى ان شاء الله”.

وكانت الفنانة إيمي طلعت زكريا، قد كشفت عن تفاصيل مشاركتها في عمل درامي جديد، تشارك فيه الفنان بيومي فؤاد البطولة، وذلك عبر حسابها الرسمي أيضًا على “إنستجرام”.

ونشرت إيمي طلعت زكريا، لقطة لها بصحبة الفنان القدير بيومي فؤاد، وعلقت عليها قائلة: “قريبا.. عودة الابن الضال”.