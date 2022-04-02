رفض دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها ببطلان عقد بيع فيلته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أسدلت المحكمة الستار على الأزمة التي اندلعت منذ أشهر عدة بين الفنان الكبير رشوان توفيق وابنته آية، بعد إقامتها دعوى قضائية ضده تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا تخصه بدون علمها.

وقضت الدائرة 5 مدني بمحكمة جنوب القاهرة، الأربعاء برفض الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق ضد والدها وتطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر بقيمة خمسة ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها بدون علمها، وإلزامها بالمصروفات.

وكانت آية رشوان توفيق قد أقامت دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا في مدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة، بالإضافة إلى دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له، وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية فطالبت فيها ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورّثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم أيضاً رفضها.