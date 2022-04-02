تامر حسني نجم الترند في رمضان.. “الفرحة في كل مكان”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: منذ الساعات الأولى لحلول شهر رمضان المبارك، لم يفارق هاشتاغ اسم النجم تامر حسني الترند بموقع “تويتر” في مصر.

فبعد أن تصدّر تامر خلال الأيام الماضية الترند بأغنية “رمضان كريم”، كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، التي قدّمها بمشاركة أولاده تاليا وأمايا وآدم، وظهر برفقتهم في الكليب الذي حمل توقيعه إخراجيًا، عاد وتصدّر قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولًا بعد ظهوره في إعلانات “زيد بارك” و”بنك الطعام”.

أطلّ تامر في إعلان “زيد” بأجواء مليئة بالبهجة والفرح وشاركته في أغنية الإعلان النجمات إليسا ويسرا ونيللي كريم، وظهر إلى جانبهم عدد من الفنانين والرياضيين من بينهم، عماد متعب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، والإعلامي سيف زاهر، وأحمد داش وهدى المفتي، وأسماء جلال، وميس حمدان.

أمّا في إعلان “بنك الطعام” قدّم تامر حسني رسالة إنسانية بشعار “فرح غيرك” لمساعدة العائلات المحتاجة خلال الشهر الفضيل.

وحققت الأعمال التي قدّمها تامر حسني لشهر رمضان هذا العام، نسبة مشاهدة مرتفعة وتصدّر من خلالها مؤشرات البحث في مصر والوطن العربي.