شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يوجه رسالة للراحل سمير غانم: إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد مكي، على توجيه رسالة خاصة للنجم الراحل سمير غانم، تزامنا مع عرض الحلقة الأولى من مسلسل الكبير أوي 6، الذى يشارك في السباق الرمضاني الحالي، حيث نشر صورة للراحل عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وكتب "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك، الأستاذ سمير غانم".



بوست أحمد مكي

وشهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "الكبير أوى 6" معاناة الكبير أوى "أحمد مكى" من تربية أبنائه (العترة وجونى) ويحاول أن يكون أبا مسئولا تجاههما ولكنه لم يقدر على مسئوليتهما، ويطلب الكبير أوى من فزاع "هشام إسماعيل" أن يبحث له عن مربية لمساعدته فى تربية أبنائه، ولكن يفكره أن العترة و جونى أشقياء جدا، وأن أكثر من مربية جاءت وتركتهما بسبب شقاوتهما والمقالب التى يفعلانها.

كما يحاول هجرس "محمد سلام" أن يُخرِج جونى من الاكتئاب الذى يعانى منه، مما أثر عليه ووصل إلى زيادة كبيرة فى الوزن، وكل ما يفعله هو الأكل فقط، كما يحاول الكبير أوى الترفيه عن نفسه ويخرج مع أصدقائه ويترك أولاده مع جونى ويسخر العترة وجونى من زيادة وزنه، ويذهب الكبير أوى للدكتور ربيع "بيومى فؤاد" فى عيادته ويجد أشرف "حسين أبو حجاج" يجرى عليه الدكتور تجارب من أجل زيادة ألبان المواشى، وتنتهى الحلقة بشرب نجل الكبير أوى اللبن الذى أجرى عليه دكتور ربيع التجارب.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6" فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة كل من: أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.