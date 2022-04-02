شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جديدة لـ ويل سميث بعد إلغاء تصوير فيلمه الجديد بسبب صفعة الأوسكار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النجم العالمي ويل سميث، على صفعة جديدة تزامنا مع الهجوم الشرس الذي يقابله الفترة الحالية، بعد اعتدائه ولكمه للممثل الكوميدي كريس روك في حفل افتتاح جوائز الأوسكار الـ94، والتي حصل فيها على جائزة أفضل ممثل رئيسي عن فيلمه الملك ريتشارد.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة فارايتي، فإن الشركة المنتجة لفيلمه الجديد الذى يأتي بعنوان Fast and loose، قررت إيقاف العمل والتصوير على خلفية الصفعة التي وجهها سميث للممثل الكوميدي، بعد سخريته من زوجته أمام الحاضرين، بالإضافة إلى انسحاب المخرد ديفيد ليتش من العمل لاعتراضه على الفعل الذى أقدم عليه سميث في الحفل الأخير للأوسكار.

وأعلن سميث، عن استقالته من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، التى تمنح جوائز الأوسكار، بعد واقعة صفعه الممثل كريس روك وقال سميث في بيان له، اليوم السبت، إنه "سيستقيل من الأكاديمية".

وأضاف أنه "سيتقبل كل العواقب المترتبة" على سلوكه.

وتابع: "أفعالى فى حفل توزيع جوائز الأوسكار كانت صادمة ومؤلمة وغير مبررة".

واستطرد: "قائمة الأشخاص الذين آذيتهم طويلة وتشمل كريس وعائلته والعديد من أصدقائى وأحبائى الأعزاء وجميع الحاضرين والجماهير فى المنازل.. لقد خنت ثقة الأكاديمية، وحرمت المرشحين والفائزين الآخرين من فرصتهم للاحتفال بعملهم الاستثنائى".

وفي وقت سابق، أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أنها بدأت في اتخاذ إجراءات تأديبية ضد سميث، وذكرت في بيان، أنه "طُلب من سميث مغادرة الحفل بعد الحادث لكنه رفض"، ووصفت تصرفات سميث بـ"الحادث الصادم الذي انتهك معايير السلوك".