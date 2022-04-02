شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أبو ضيف ترفض الزواج فى الحلقة الأولى من "راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت الحلقة الأولى من مسلسل راجعين يا هوى بطولة النجم خالد النبوى، والتى كشفت عن شخصية ولاء أبو الهنا (سلمى أبو ضيف) الطالبة الجامعية من عائلة غنية ولكن أسلوبها شعبى، تعيش فى منزل واحد مع عائلة عمها بعد أن توفى هو ووالدها.

وكشفت لنا الحلقة عن رفض ولاء للزواج من صديق أخيها لصغر سنها، وعدم موافقتها على المشاركة فى استغلال أخيها شريف حافظ لمال والد صديقه، وذلك على الرغم من محاولات والدتها فى إقناعها، وأظهرت الحلقة أن ولاء على علاقة جيدة بعمها خالد النبوى على الرغم من عدم تقبل أمها له، ولكن المفاجأة كانت أنها تتعاطى المخدرات مع صديقتها.

المسلسل بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

وتدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.