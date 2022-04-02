شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل أحلام سعيدة الحلقة الأولى.. شوف جيران يسرا عملوا معاها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل أحلام سعيدة، على قناة on قيام جيران النجمة يسرا " فريدة" بمضايقتها، حيث تركوا كلبهم يتبرز على باب منزل فريدة هانم وهو الموقف المزعج بشكل كبير لفريدة والتي تعتبره محاولات لدفعها لترك المنزل.

وظهرت الفنانة ميسرة خلال أحداث مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمة يسرا وهي جارة فريدة (يسرا)، وهي سيدة شعبية وزوجها يمتلك العمارة.

مسلسل أحلام سعيدة بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.