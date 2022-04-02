شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تدعى الحمل فى الحلقة الأولى من المشوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بخدعة ذكية، ادعت النجمة دينا الشربينى الحمل فى الحلقة الأولى من مسلسل المشوار بهدف الهروب من عملها فى خطة نفذتها مع زوجها ماهر (محمد رمضان)، وكشفت الحلقة عن شخصية ورد (دينا الشربيني) التى تعمل فى قسم التعبئة بإحدى مصانع الملح، ولديها طفل يحب كرة القدم، وتعانى من الفقر.

وكشفت الحلقة عن سر كبير تخفيه ورد وماهر، حيث أنهما يدعيا الفقر حتى لا يسأل أحد من أين أتوا بالأموال، لذلك تسكن فى الإسكندرية مع خالتها، وتعمل فى المصنع رغم الأجور الضعيفة، ولكنها مازالت تبحث عن الفرصة التى ستجعلها تكشف عن سرها الكبير.

ويُعرض مسلسل المشوار على قناة dmc فى تمام الساعة 8:10 مساءً، والإعادة الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، وعلى قنا dmc دراما فى تمام الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، وبجانب دينا الشربينى يشارك فى بطولته النجوم محمد رمضان، بيومى فؤاد، أحمد كمال، أحمد مجدي، المسلسل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.