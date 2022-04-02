شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل يوتيرن الحلقة الأولى.. ظهور مميز للفنان القدير توفيق عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الأولى من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، الظهور الأول للفنان القدير توفيق عبد الحميد، والذى أعاد بالذاكرة إلى أعمال ارتبطت فى أذهان المشاهدين كان هو أحد أبطالها.

ويجسد الفنان توفيق عبد الحميد شخصية مدير مستشفى، رجل صاحب مبادئ يصر على إجراء عملية باهظة التكاليف لمريض، دون سؤاله هل معه تكاليفها أم لا، قائلا فى حوار جمعه بالممثل الشاب محمود حجازى الذى يعمل طبيبا فى نفس المستشفى: "من إمتى الفلوس كانت أهم من حياة المريض".

وتكشف الحلقة غيروة زوج "يارا" ريهام حجاج من ابن خالتها، كريم قاسم "خالد" ويشترط عليها مقاطعته إلى الأبد، واشترى لها هاتفا وخطا جديدين حتى لا يستطيع الوصول إليها، وتحاول يارا جاهدة الحفاظ على بيتها والابتعاد عن خالد.

وفى أول مواجهة بين يارا وخالد، يلومها على ابتعادها عنه، وتنقلب عليه العائلة بسبب زواجه من عبير صبرى التي تكبره بسنوات كبيرة، ويتوسل لـ "يارا" أن تصلح بينه وبين أمه، تحاول يارا أن فى ظل إصرار زوجها على الابتعاد عنه .

يصر على أن يذهب معها إلى مكان للحديث معها حول أزمته مع أمه، وتكشف الحلقة أن زوجها يراقبها وتصل له معلومة أنها معه، فهل ستسوء العلاقة بينهما؟ هذا ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، أولى حلقاته اليوم السبت على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة كل من: ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.