شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 1.. ثورة 30 يونيو واعتصامات رابعة قبل القرار المصيرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انطلق مسلسل "الاختيار 3" على قناة ON، من خلال أفان تتر وهو مقدمة قبل عرض تتر العمل، حيث المشهد داخل حزب الحرية والعدالة وداخله المرشد محمد بديع "عبد العزيز مخيون" وخيرت الشاطر (خالد الصاوى)، وآخرين يتابعون مشهد المتظاهرين فى التحرير والمؤيدين للإخوان فى ميدان رابعة.
وتتنقل الصورة بين مظاهرات ميدان التحرير والاعتصامات فى رابعة، مع مشاهد من المظاهرات فى الإسكندرية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية، والتى تطالب بإسقاط حكم الإخوان، وفى نفس الوقت تجتمع الفصيلات السياسية والدينية المختلفة، ويظهر مدير المخابرات الحربية عبد الفتاح السيسى والذى يجسد دوره النجم ياسر جلال، وذلك قبل إعلان القرار المصيرى تلبية لمتطلبات الشعب.
ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل، وتضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل نحو 200 ممثل وممثلة.
مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.
وعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان الماضى من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.