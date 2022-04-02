شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 1.. ثورة 30 يونيو واعتصامات رابعة قبل القرار المصيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق مسلسل "الاختيار 3" على قناة ON، من خلال أفان تتر وهو مقدمة قبل عرض تتر العمل، حيث المشهد داخل حزب الحرية والعدالة وداخله المرشد محمد بديع "عبد العزيز مخيون" وخيرت الشاطر (خالد الصاوى)، وآخرين يتابعون مشهد المتظاهرين فى التحرير والمؤيدين للإخوان فى ميدان رابعة.

وتتنقل الصورة بين مظاهرات ميدان التحرير والاعتصامات فى رابعة، مع مشاهد من المظاهرات فى الإسكندرية وأسيوط والمنيا والإسماعيلية، والتى تطالب بإسقاط حكم الإخوان، وفى نفس الوقت تجتمع الفصيلات السياسية والدينية المختلفة، ويظهر مدير المخابرات الحربية عبد الفتاح السيسى والذى يجسد دوره النجم ياسر جلال، وذلك قبل إعلان القرار المصيرى تلبية لمتطلبات الشعب.

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل، وتضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل نحو 200 ممثل وممثلة.