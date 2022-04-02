شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد البوسترات الدعائية لـ ياسر جلال فى مسلسل "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لمسلسل "الاختيار 3" على فيس بوك البوسترات الدعائية المنفردة للنجم ياسر جلال، بالتزامن مع عرض الحلقة الأولى على قناة ON، حيث ظهر ياسر جلال فى مقدمة الحلقة الأولى قبل بدء التتر بشخصية وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى، أثناء لقائه مع القوى السياسية المختلفة قبل اتخاذ القرار المصيرى.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان الماضى من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



ياسر جلال فى الاختيار 3



النجم ياسر جلال