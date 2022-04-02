شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة 1.. دينا الشربيني تختلق المرض من أجل أكلة مسقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، عرض الحلقة الأولى من مسلسل "المشوار"، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، وشهدت الحلقة الأولى سقوط دينا الشربيني "ورد" أثناء عملها، لتطلب استدعاء زوجها محمد رمضان "ماهر"، وعندما هرع ماهر للمستشفى اكتشف أن ورد بخير، وأنها اختلقت تعبها، وذلك من أجل العودة للمنزل وطبخ مسقعة لابنهما رحيم.

يعود الثنائي ماهر وورد إلى المنزل، لعمل مسقعة لابنهما رحيم، لتظهر علاقة ماهر بخالته صفية والتي يعيش معها في نفس المنزل، وتُظهر الأحداث أن الثنائي غير قادر على العيش بصورة طبيعية؛ بسبب أنهما يعيشان مع الخالة صفية، ولكن ضيق الحال يجبرهما على استمرار وجودهم معها في نفس المنزل.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.