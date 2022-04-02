شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 .. ياسر جلال والسقا يتصدران تويتر تزامناً مع عرض الحلقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع عرض الحلقة الأولى من مسلسل الاختيار 3، وسرعان ما استحوذ المسلسل على عدد من التريندات عبر منصة تويتر، منها للممثل ياسر جلال، الذي ظهر بشخصية الفريق أول عبد الفتاح السيسي في ذلك التوقيت الفارق من تاريخ مصر، والنجم أحمد السقا، والثالث بعنوان المسلسل، للتدوين والتغريد على المسلسل الذى يسرد ويوثق لحقائق عاشها الشعب المصري على مدار السنوات الماضية.



قائمة تويتر

وشارك الآلاف من المغردين عبر حساباتهم الشخصية تغريدات احتوت على صور ولقطات من المسلسل للإشادة بسرد الأحداث التي عاشها المصريون في تلك الفترة، بالإضافة إلى الإشادة بجودة التصوير في المشاهد الأولى للموسم الثالث، وسرعان ما أشاد الهاشتاج الخاص بالمسلسل على صور لبوستر النجم ياسر جلال، كما احتوت التغريدات على عدد من الفيديوهات والصور من الحلقة الأولى التي تعرض حالياً.

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل على رأسهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.



احمد السقا



ياسر جلال

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان الماضى من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.