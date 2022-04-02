شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل يوتيرن الحلقة 1.. ريهام حجاج فى أزمة بسبب كريم قاسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الأولى من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، بتقديم المخرج سامح عبد العزيز شخصياته والعلاقات بينها، وكان أول مشهد لـ"يارا" ريهام حجاج بملابس ضباط الملاحة فى مركب فى عرض البحر برفقة كريم قاسم، ويكشف المشهد قوة العلاقة التي تجمع بين الثانى بالإضافة إلى صلة قرابتهما.

تنتقل كاميرا المخرج سامح عبد العزيز سريعا، مشهد حفل زفاف يارا "ريام حجاج" من يوسف "أيمن القيسوني"، فى مشهد بهيج يجمع كل شخوص الحكاية، ويلجأ المخرج إلى الفلاش باك مستعينا بصوت ريهام حجاج لتقديم شخوصه والعلاقات التي تجمع بينهما، ويحيى الحفل المطرب مصطفى شوقى.

وفور زواج يارا ويوسف، تستقيل ريهام حجاج من عملها إرضاء لزوجها ولتحقيق حلمها بأن يكون لديها أطفال، رغم أنها من أكفأ من يعملون فى الملاحة البحرية.

وتكشف الحلقة غيروة زوج ريهام حجاج من ابن خالتها، كريم قاسم "خالد" ويشترط عليها مقاطعته إلى الأبد، واشترى لها هاتفا وخطا جديدين حتى لا يستطيع الوصول إليها.

يتزوج خالد "كريم قاسم" من عبير صبرى والتى تكبره بـ15 سنة، بحسب أحداث المسلسل، ويدخل فى خلاف مع أهله بسبب تركه عمله فى الملاحة البحرية من أجلها.

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، أولى حلقاته اليوم السبت على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.