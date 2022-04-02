شكرا لقرائتكم خبر عن إهداء مسلسل "الاختيار 3" إلى روح الكاتب الراحل وحيد حامد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى صناع مسلسل "الاختيار 3" العمل إلى روح الكاتب الراحل وحيد حامد، الذى رحل عن عالمنا فى الثانى من يناير العام الماضى، حيث تمت كتابة الاهداء إلى روحة فى بداية تتر العمل الذى يعرض على قناة on.

ويعد مسلسل "الاختيار 3" العمل الأضخم إنتاجًا في الدراما المصرية، ويشهد الجزء الثالث مشاركة العديد من النجوم الكبار في بطولة العمل، على رأسهم: أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أحمد عز، ياسر جلال، كما تضم قائمة الفنانين المشاركين في العمل ما يصل إلى 200 ممثل وممثلة.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي وبطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون كضيوف شرف خلال الحلقات.

وعرض مسلسل "الاختيار 2" في شهر رمضان الماضى من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.