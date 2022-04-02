شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المشوار الحلقة الأولى.. محمد رمضان يخفى سرا كبيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت قناة DMC ومنصة Watch it الرقمية، الحلقة الأولى من مسلسل "المشوار"، بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني، وخلال الحلقة يبدو أن محمد رمضان " ماهر" ودينا الشربيني "ورد" يخفيان سرا عظيما عمن حولهما.

ويعيش الثنائى سويا في منزل خالة محمد رمضان، ولكن الحوار الذي دار بينهما يكشف عن كونهما يخفيان سرا حول قدرتهما المالية والتي تتنافى مع وضعهما الاجتماعي وقيامهما بالعيش مع الخالة صفية.

وأظهرت المشاهد الأولى من المسلسل أن الثنائي غير قادر على العيش بصورة طبيعية بسبب أنهما يعيشان مع الخالة صفية، ولكن ضيق الحال يجبرهما على استمرار وجودهما معها في نفس المنزل.

مسلسل "المشوار" من بطولة كل من: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندى موسى، محمد عبده، كارولين خليل، ثراء جبيل، حنان يوسف، سارة عبد الرحمن، محسن منصور وسما إبراهيم، والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

تدور أحداث مسلسل "المشوار"، حول ماهر وورد، وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهي خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق ولكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.